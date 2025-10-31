Il misterioso “Samaritan” con Sylvester Stallone su Rai 4: la trama

Un vicino di casa misterioso e solitario, e un ragazzino determinato: venerdì 31 ottobre alle 21.20 per il “Ciclo Comics & Games” Rai 4 propone il film “Samaritan”

Un vicino di casa misterioso e solitario, e un ragazzino determinato: venerdì 31 ottobre alle 21.20 per il “Ciclo Comics & Games” Rai 4 propone il film “Samaritan”. Il tredicenne Sam Cleary sospetta che il suo vicino di casa Mr. Smith sia in realtà una leggenda sotto copertura. Vent’anni prima, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, era stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco.

Ora, con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull’orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvare i cittadini dalla rovina. Ma Mr. Smith sarà davvero il leggendario Samaritan? Diretto da Julius Avery, già regista del fanta-horror “Overlord” e del cult con Russell Crowe “L’Esorcista del Papa”, “Samaritan” vanta il grande carisma di Sylvester Stallone che veste i panni del misterioso Mr. Smith, aggiungendo alla sua carriera il primo ruolo da protagonista in un film di supereroi.

“Samaritan” ha un taglio dark e adulto nonché un sorprendente colpo di scena finale. Sylvester Stallone è anche produttore insieme a Braden Aftergood.

A seguire, dopo “Lucca Comics Daily”, sempre per il “Ciclo Comics & Games”, la fanta-avventura “Pixels” di Chris Columbus.