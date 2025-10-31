Il film “Pane e olio” con Bud Spencer stamani su Rai 3: la trama

In occasione dell’anniversario della nascita di Bud Spencer, il 31 ottobre RaiPlay pubblica “Pane e olio”, un delicato e intenso film diretto da Giampaolo Sodano

In occasione dell’anniversario della nascita di Bud Spencer, il 31 ottobre RaiPlay pubblica “Pane e olio”, un delicato e intenso film diretto da Giampaolo Sodano. Una favola contemporanea che ha per protagonista Jenny, una scrittrice irlandese che viene improvvisamente colpita da una malattia.

Questa situazione drammatica porterà la donna a riscoprire immagini e situazioni della propria infanzia. Decisa a riprendere il filo della sua vita, Jenny parte per i luoghi delle sue origini, rappresentazioni simboliche del pane e dell’olio, metafore del calore e della semplicità.

Il film, oltre a Bud Spencer, vanta un cast di nomi importanti come Mascia Musy e Tullio Solenghi. “Pane e olio” trasmette un messaggio di speranza e rinnovamento, invitando a riflettere sul destino e sulla felicità. Il mediometraggio è parte di un ciclo che andrà in onda nell’estate 2026 su Rai 3, in occasione dei 10 anni dalla scomparsa di Bud Spencer. Di questa rassegna estiva faranno parte anche i quattro film del commissario “Piedone”.