Il film “Assassinio a Venezia” oggi su Rai 2: la trama

Halloween con Agatha Christie e Kenneth Branagh stasera in prima serata su Rai 2: in onda il film “Assassinio a Venezia”, la trama

Prima visione in giallo per Rai 2, che venerdì 31 ottobre alle 21.20 propone il film di e con Kenneth Branagh “Assassinio a Venezia”. Il famoso detective belga Hercule Poirot ha deciso di ritirarsi a Venezia, disgustato dalla Seconda guerra mondiale. Non si dedica più alla soluzione di misteri e vive solitario, protetto dalla sua guardia del corpo Vitale Portfoglio.

La sera di Halloween un’amica lo prega di unirsi a lei nella visita a una medium, che intende smascherare: l’investigatore accetta e la segue nel palazzo nobiliare dove avrà luogo una seduta spiritica. Ma nella notte si consuma un delitto: e Poirot decide che dovrà esser lui a risolvere il caso.

Si tratta del primo adattamento cinematografico del romanzo “Poirot e la strage degli innocenti”, e per la terza volta Kenneth Branagh indossa i panni dell’investigatore nato dalla penna di Agatha Christie: fiato sospeso, intreccio intelligente e un pizzico di brivido in più, rispetto al ciclo di Poirot. E con Branagh sempre più a suo agio nel ruolo. Nel cast anche Camille Cottin, Jamie Dornan, Riccardo Scamarcio.