I segreti del corpo a “Elisir” stamani su Rai 3

Calcoli renali, esercizi per il collo e paratiroidi. Questi gli argomenti al centro della nuova puntata del programma “Elisir” in onda oggi, venerdì 31 ottobre alle 10.55 su Rai 3 e condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi.

Il primo spazio della puntata sarà dedicato ai calcoli renali, una condizione che può essere silenziosa o causare dolori intensi come la colica renale. A illustrare cause e terapie più innovative sarà in studio Marco Garofalo, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ospedale di Imola.

A seguire, nella rubrica “In corpore sano”, si parlerà degli esercizi che fanno bene al collo con i consigli di Valter Santilli, direttore di Medicina Fisica e Riabilitativa del Policlinico Umberto I di Roma.

A chiudere la puntata un approfondimento sulle paratiroidi con Alessandro Marugo, endocrinologo e dirigente medico presso il Centro Tiroide dell’Ospedale Galliera Genova.