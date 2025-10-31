“Diabolik” dei Manetti Bros. con Luca Marinelli e Miriam Leone oggi su Rai Movie: la trama

Il film “Diabolik” dei Manetti Bros. con protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastrandrea stasera su Rai Movie: la trama

Per il “Ciclo Comics & Games”, sabato 1° novembre alle 21.20 su Rai 4 è la volta di “Diabolik”, trasposizione cinematografica del celebre fumetto, affidata al mestiere di Marco e Antonio Manetti, ovvero i Manetti Bros.

Ambientato nell’immaginaria città di Clerville alle fine anni ’60, il film racconta le malefatte di un pericoloso criminale noto come Diabolik. A dargli la caccia ormai da anni c’è l’ispettore Ginko, pronto a tutto pur di mettergli le manette e scoprire la sua vera identità.

Quando in città fa il suo arrivo la ricca ereditiera Lady Eva Kant, che con sé ha un diamante rosa dal valore inestimabile, Diabolik organizza subito il furto: riesce ad intrufolarsi nella camera d’albergo di Lady Kant, ma cade vittima dell’incredibile fascino della donna. I Manetti Bros. hanno deciso di partire dal fumetto n°3 del 1963, “L’arresto di Diabolik”, per raccontare al cinema l’amatissimo personaggio e il suo rapporto speciale con l’amante e complice Eva Kant.

A dar volto ai due sono stati chiamati Luca Marinelli e Miriam Leone, mentre l’Ispettore Ginko è interpretato da Valerio Mastrandrea.

A seguire, dopo “Lucca Comics Daily”, sempre per il “Ciclo Comics & Games” sarà trasmesso il secondo capitolo, “Diabolik – Ginko all’attacco!”.