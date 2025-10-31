Anziana muore sull’isola di Lizard Island, dimenticata da una nave da crociera

Australia, donna trovata senza vita su un’isola deserta. La nave da crociera l’aveva dimenticata lì. Suzanne Rees, di 80 anni , è stata ritrovata senza vita, il giorno dopo, sull’isola di Lizard Island

È stata abbandonata su un’isola vicino alla Grande Barriera Corallina australiana durante un viaggio in crociera e quando a bordo della nave si sono accorti della sua assenza era troppo tardi. Suzanne Rees, di 80 anni e residente nel Nuovo Galles del Sud, è stata ritrovata senza vita, il giorno dopo, sull’isola di Lizard Island, dove era scesa assieme agli altri per fare una visita panoramica del Cook’s Look.

Ma come è stato possibile? Nel corso della passeggiata, riportano i quotidiani locali, la donna si sarebbe staccata dal gruppo, cercando probabilmente un momento di riposo, e nel frattempo la nave da crociera è ripartita lasciandola isolata sull’isola. Quando l’equipaggio si è accorto dell’assenza, la nave è tornata indietro per cercarla, ma nel frattempo erano trascorse ore preziose. Le ricerche sono iniziate subito dopo lo sbarco, e il corpo della donna è stato rinvenuto la mattina successiva.

La figlia della donna, Katherine Rees, ha accusato la compagnia di crociere Coral Expeditions di “mancanza di attenzione e buon senso” che ha lasciato sua madre Suzanne morire da sola. “Una squadra di ricerca è tornata sull’isola poche ore dopo, ma le operazioni sono state interrotte nelle prime ore di domenica, prima che un elicottero riprendesse le ricerche al mattino e trovasse il corpo”, ha spiegato il portavoce dell’Australian Maritime Safety Authority (Amsa). L’Autorità ha inoltre dichiarato che avvierà un’indagine sull’accaduto. I membri dell’equipaggio verranno interrogati una volta che la nave attraccherà a Darwin nei prossimi giorni.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)