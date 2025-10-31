A Venezia torna il ponte galleggiante per la commemorazione dei defunti

A Venezia il ponte galleggiante per la commemorazione dei defunti: la struttura, lunga oltre 400 metri e larga 15, sarà aperta al passaggio pedonale fino a domenica 9 novembre
Una struttura, lunga oltre 400 metri e larga 15, è composta da moduli galleggianti analoghi a quelli utilizzati per il ponte votivo del Redentore, per la Festa della Salute e per la Venice Marathon. È dotata di un varco navigabile alto 3,5 metri e largo 10, che garantisce la continuità del traffico acqueo. È stato inaugurato questa mattina, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro e delle principali autorità cittadine, il ponte votivo di San Michele che -in occasione della commemorazione dei defunti e del Giubileo della Speranza- a Venezia torna ad unire Fondamente Nove con l’ingresso monumentale del cimitero di San Michele in Isola. Il collegamento sarà aperto al passaggio pedonale fino a domenica 9 novembre: fino a domenica 2 novembre l’accesso sarà riservato ai residenti o ai possessori della Carta Venezia Unica, mentre da lunedì 3 novembre sarà consentito a tutti. Come nella più autentica tradizione veneziana -e come avveniva fino al 1950 con il ponte di barche- l’attraversamento della laguna permetterà di raggiungere a piedi il cimitero durante il periodo delle celebrazioni, in un momento di raccoglimento e di partecipazione collettiva. Un cammino simbolico che rinnova il legame profondo tra i veneziani e i loro cari scomparsi, ripristinato l’ultima volta nel 2019 per volontà del Comune.
“Nel silenzio della laguna, il ponte votivo si fa cammino di memoria e di speranza: un attraversamento fino al 9 novembre che unisce i vivi e i defunti, la città e la sua isola, in un abbraccio che solo Venezia sa rendere così intimo e, al contempo, universale”, dice il Comune.Il transito sul ponte sarà consentito in direzione dell’isola di San Michele fino a un’ora prima della chiusura del cimitero e in direzione Fondamente Nove fino all’orario di chiusura. Il cimitero di San Michele sarà aperto dalle 7.30 alle 17 dal giorno 30 ottobre al giorno 2 novembre e dalle 7.30 alle 16.30 dal giorno 3 novembre. Il ponte osserverà pertanto i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle 11 alle 16 giovedì 30 ottobre; dalle 8 alle 16 da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre; dalle 8 alle 15.30 da lunedì 3 a domenica 9 novembre. Durante il periodo di apertura, in caso di forte afflusso di persone o condizioni meteo avverse (marea superiore a 115 centimetri o vento sostenuto), la Polizia locale potrà regolare i flussi pedonali con sensi unici o temporanee limitazioni d’accesso, per garantire la sicurezza dei visitatori grazie alla collaborazione di Vela spa e per la parte informatica di Venis.
FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)