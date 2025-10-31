A “Geo” oggi su Rai 3 gli animali del circo

Venerdì 31 ottobre, alle 16.20 su Rai 3, si parla di animali del circo a “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi

Due leoni e due tigri, animali detenuti illegalmente in un circo, sono stati sequestrati dalle autorità. Venerdì 31 ottobre, alle 16.20 su Rai 3, se ne parla a “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Quella del sequestro è una vicenda complicata che lancia un segnale importante. Quanto sono anacronistici questi spettacoli? Ci sono Paesi nei quali sono vietati? Ne parla Paolo Selleri, medico veterinario.