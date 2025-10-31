A “FarWest” su Rai 3 il caso degli ecomostri di Bologna

Tra speculazione edilizia e crisi abitativa: stasera in prima serata su Rai 3 a “FarWest” il caso degli ecomostri di Bologna

Un’indagine sugli ecomostri che a Bologna stanno ridisegnando il volto della città e che ora finiscono nel mirino della magistratura, a seguito dell’esposto presentato da diversi comitati cittadini: la propone “FarWest”, la trasmissione di Salvo Sottile, in onda venerdì 31 ottobre alle 21.25 su Rai 3. È un vero “far west del mattone”: una colata di cemento in una città che, proprio come Milano, cresce in verticale, mentre scarseggiano le case accessibili, tra micro-appartamenti da dieci metri quadri e studentati privati da 1000 euro al mese.

“FarWest” indaga, poi, sul mondo spesso senza regole della chirurgia estetica, diventata una moda virale sui social e un business in piena espansione. Negli ultimi mesi in Italia diverse donne hanno perso la vita dopo interventi estetici eseguiti da chirurghi già sotto inchiesta. Eppure, nonostante sequestri e denunce, questi professionisti continuano a operare indisturbati.

Obiettivo, infine, sul caso di Garlasco con una nuova testimonianza che offre un punto di vista inedito sulla vicenda. “FarWest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani, Manuela Iatì.