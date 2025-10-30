X Factor, stasera il secondo live: i brani assegnati ai cantanti in gara

X Factor, stasera il secondo live: tutte le anticipazioni sulla puntata. Dopo l’eliminazione dei Coppers Jitters, ecco i brani assegnati ai cantanti in gara

Questa sera nuovo appuntamento con X Factor. Dopo l’eliminazione dei Coppers Jitters, della squadra di Achille Lauro, i cantanti in gara sono pronti per il secondo live che andrà in onda alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Come prevede il regolamento, anche questa sera i concorrenti verranno divisi in due manche. Al termine della gara, i due meno votati andranno al ballottaggio e spetterà ai quattro giudici decidere chi madare a casa.

I BRANI ASSEGNATI

Squadra di Jake La Furia:

Amanda – ‘No Time To Die’ di Billie Eilish;

Tomasi – ‘Kurt Cobain’ di Brunori Sas;

Delia -‘Pink Soldiers’ di 23

Squadra di Paola Iezzi:

Viscardi – ‘Purple Rain’ di Prince;

Mayu – ‘Unconditionally’ di Katy Perry;

Rob -‘Ti sento’ dei Matia Bazar

Squadra di Francesco Gabbani:

tellynonpiangere – ‘Abissale’ di Tananai;

PierC – ‘Locked Out Of Heave’ di Bruno Mars;

Michelle -“Next To Me” degli Imagine Dragons

Squadra di Achille Lauro:

Layana – “Amandoti” CCCP- Fedeli alla linea

erocaddeo – “Sere nere” di Tiziano Ferro

L’OSPITE DI QUESTA SERA

Dopo Annalisa, ospite della scorsa puntata, questa sera a salire sul palco di X Factor sarà Emma Marrone. L’artista, che in passato ha ricoperto anche il ruolo di giudice del programma, si esibirà in una performance inedita. Nell’estate 2026 invece, sarà impegnata in due grandi Live agli Ippodromi di Roma (2 luglio – Ippodromo delle Capannelle) e Milano (9 settembre – Ippodromo Snai San Siro).

