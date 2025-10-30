Stasera su Rai Movie “Ender’s Game” con Harrison Ford e Asa Butterfield: la trama

Stasera in prima serata su Rai Movie in onda il film “Ender’s Game” con Harrison Ford e Asa Butterfield: la trama

In un futuro dove la Terra è minacciata da una razza aliena chiamata Formic, il giovane Ender Wiggin viene reclutato e addestrato nella Scuola di Guerra spaziale. Ender, dotato di straordinarie capacità strategiche, deve affrontare dure prove fisiche e psicologiche, distinguendosi tra i suoi compagni per il suo ingegno e la sua leadership. Tra simulazioni di battaglie e allenamenti intensi, Ender impara a comprendere e superare le sfide poste dai suoi istruttori, crescendo come comandante e come persona. Ma mentre la sua formazione avanza, Ender inizia a scoprire che le sue missioni di addestramento nascondono una verità più complessa e inquietante.

E’ la trama del film “Ender’s Game”, in onda giovedì 30 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai Movie. Nel cast: Asa Butterfield, Harrison Ford, Abigail Breslin, Ben Kingsley, Viola Davis, Hailee Steinfeld, Moises Arias, Aramis Knight.