Stasera su Rai 4 “Ritorno in Paradiso” con “Morte nel salone”: la trama

Stasera su Rai 4 doppio appuntamento con “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”, le serie spin-off del poliziesco “Delitti in Paradiso”: la trama degli episodi

Doppio appuntamento con le serie “Ritorno in Paradiso” e “Oltre il Paradiso”, spin-off del poliziesco “Delitti in Paradiso”, in onda giovedì 30 ottobre dalle 21.20 su Rai 4.

Nell’episodio “Morte nel salone” Mackenzie e gli investigatori si trovano alle prese con un omicidio avvenuto in un salone di parrucchiere. La vittima è Bianca, la proprietaria, ma tutti i sospettati hanno alibi di ferro.

A seguire per “Oltre il Paradiso” nel terzo episodio della prima stagione dopo un lungo periodo, un dipinto di valore inestimabile e con origini controverse fa finalmente ritorno a Shipton Abbott. Anne ha organizzato l’inaugurazione nei minimi dettagli però, quando tutto sta per avere inizio, l’opera scompare.