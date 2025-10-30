Stasera su Rai 1 “Noi del Rione Sanità” con gli episodi 3 e 4: la trama

Stasera in onda gli episodi 3 e 4 della serie tv tratta dall’opera letteraria “Noi del Rione Sanità” di Don Antonio Loffredo

Nel 2006 Don Antonio Loffredo, parroco del Rione Sanità, fondò una cooperativa sociale, alimentando il sogno di trasformare un quartiere malfamato e dimenticato in un nuovo polo culturale e turistico, dove vivere e lavorare fosse possibile. Ed ha realizzato il “Miracolo del Rione Sanità”: a partire da un gruppo di sei giovani volontari nati e cresciuti alla Sanità, ha elaborato un piano per riqualificare spazi abbandonati e dare una concreta opportunità di lavoro nel campo dell’arte, dello sport e della cultura, come alternativa alla criminalità organizzata e al traffico di droga.

Parte da questa base reale – e dall’omonimo libro autobiografico di padre Antonio Loffredo – la serie tv “Noi del Rione Sanità”, una coproduzione Rai Fiction – Mad Entertainment – Rai Com in sei episodi in onda in prima visione su Rai 1 giovedì 30 ottobre 2025.

Nell’episodio 3 il progetto teatrale cresce tra mille difficoltà mentre i ragazzi affrontano paure, amori e desideri di vendetta. Quando la violenza esplode di nuovo, Massimo paga il prezzo più alto e Don Giuseppe si sente responsabile.

Nell’episodio 4, segnato per sempre, Massimo cade nella rete del boss, mentre gli amici cercano di resistere al dolore e alle pressioni. Anche Don Giuseppe vacilla, ma un ricordo lo spinge a ricominciare e a stringere con i ragazzi un patto di speranza.