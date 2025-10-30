Ponte sullo Stretto, Salvini: “Sono tranquillo e determinato, avanti con i lavori a febbraio”

Ponte sullo Stretto, dopo il no della Corte del conti, il vicepremier Salvini prende le distanze dallo scontro tra poteri: “Avanti con i lavori”

“Sono tranquillo e determinato”. Lo dice il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, al termine del vertice di governo dopo la bocciatura della Corte dei Conti del progetto relativo al ponte sullo Stretto di Messina, stimando che a questo punto i lavori saranno avviati “a febbraio. I cantieri partiranno, abbiamo aspettato un secolo, aspetteremo un secolo e due mesi”.

“Abbiamo calendarizzato i prossimi passi. Al primo il Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, mettere in sicurezza i fondi necessari all’opera che siamo determinati a portare avanti. Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto, perché abbiamo rispettato tutte le normative. Mi sarebbe piaciuto partire con i cantieri già a novembre, se dovremo tornare in Cdm ai primi di dicembre rimandando in Corte dei Conti tutte le nostre motivazioni per proseguire con l’opera, lo faremo”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini al termine del vertice sul Ponte sullo Stretto, fuori da Palazzo Chigi, fermandosi con i cronisti.

SALVINI: “NON È MIO, È DEGLI ITALIANI; E NO ALLO SCONTRO TRA POTERI”

“Non è il Ponte di Salvini, è degli italiani, io voglio farlo, non mi interessa mettere bandierine”. Cosi il vicepremier Matteo Salvini al termine del vertice di maggioranza a palazzo Chigi. E ancora: “Nessuno scontro tra i poteri dello Stato: daremo tutte le informazioni richieste”, assicura ai cronisti fuori da Palazzo Chigi.

“NON PENSO A UNA VENDETTA PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA”

“Non voglio pensare che qualcuno si vendichi contro siciliani e calabresi per una legge approvata dal Parlamento”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini al termine del vertice sul Ponte sullo Stretto, a chi gli chiede se vede un nesso tra la decisione della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto e la riforma della giustizia, varata oggi.

PALAZZO CHIGI: “DOPO LE MOTIVAZIONI IL GOVERNO REPLICHERÀ PUNTUALMENTE”

È poi arrivata la nota istituzionale post-vertice dell’esecutivo: “Si è svolto questa mattina a Palazzo Chigi un incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Matteo Salvini e Antonio Tajani e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto”, si spiega. “All’esito della riunione- prosegue il testo di Palazzo Chigi- si è convenuto di attendere la pubblicazione delle motivazioni della delibera adottata ieri dalla Corte dei Conti. Solo dopo averne esaminato nel dettaglio i contenuti, il governo provvederà a replicare puntualmente a ciascun rilievo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento”.

Infine, “rimane fermo l’obiettivo, pienamente condiviso dall’intero Esecutivo, di procedere con la realizzazione dell’opera”, si aggiunge nella nota di palazzo Chigi.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)