Panatta e Bertolucci a “Splendida Cornice” stasera su Rai 3

Sono gli ex campioni di tennis Adriano Panatta e Paolo Bertolucci gli ospiti d’eccezione del nuovo appuntamento con “Splendida Cornice”, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda giovedì 30 ottobre alle 21.20 su Rai 3. In studio anche l’attrice e comica Michela Giraud, host del comedy show “Roast in Peace”, la conduttrice televisiva Giulia Innocenzi e i giornalisti Sigfrido Ranucci, Milena Gabanelli e Lucia Goracci.

E ancora, l’attore, regista e sceneggiatore Vincenzo Salemme e il drammaturgo e scrittore Roberto Mercadini.

Spazio poi alla danza e alla musica con la performance “I’m on fire” dei ballerini Arianna Lenti e Giulio Galimberti e con l’esibizione “Nuntereggae più” della cantante Syria.

Come da tradizione, il pubblico è protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali – dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo – pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio. In cattedra, quattro esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, Giuseppe Antonelli, linguista, Ester Viola, avvocata civilista, e Roberto Manfredini, docente di Medicina Interna.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, torna anche la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.