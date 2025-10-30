Lutto per Andrea Delogu: morto in un incidente il fratello Evan

Muore in un incidente stradale Evan, il fratello di Andrea Delogu: aveva 18 anni. Il ragazzo è deceduto dopo aver perso il controllo della sua moto

Tragedia nel pomeriggio a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. È morto in un incidente stradale Evan Delogu, 18 anni, fratello della conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu, attualmente tra i protagonisti del programma Ballando con le stelle su Rai1.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il giovane stava percorrendo via Vittor Pisani in sella alla sua moto Benelli 750 quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della luce e, subito dopo, contro un secondo. Non risultano coinvolti altri veicoli. I rilievi delle forze dell’ordine chiariranno le cause esatte dello schianto, avvenuto su un tratto rettilineo della strada.

IL DOLORE DEL PADRE: “IL CUORE BATTE ANCHE QUANDO È MORTO”

Profondo il dolore della famiglia. Il padre Walter Delogu, noto per essere stato autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano, ha affidato ai social un messaggio commosso: “Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan… Il tuo papà e tua mamma”. Parole che hanno suscitato centinaia di messaggi di solidarietà e affetto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)