Islanda imbiancata, Reykjavík in tilt: “Mai vista così tanta neve in ottobre”

Islanda, Reykjavík in tilt per la prima nevicata invernale: “Mai vista così tanta neve in ottobre”. Chiuso anche l’aeroporto

“Fino ad oggi, Reykjavík non aveva mai visto così tanta neve in ottobre”: il sito islandese Grapevine ha pubblicato diverse foto inviate dai propri lettori per testimoniare l’eccezionale nevicata, la prima della stagione invernale, che ha colpito la capitale più a nord dell’Europa in questi giorni.

Già martedì pomeriggio, la Polizia di Reykjiavik ha esortato la popolazione cercare riparo entro le prime ore del pomeriggio, a seguito dell’allerta arancione emessa dal Servizio meteorologico islandese per quella che si è poi rivelata “la più grande nevicata di ottobre della storia di Reykjavík”. Come riportato sempre da Grapevine, oltre all’allerta meteo arancione, il Servizio Meteorologico ha aggiornato le previsioni di valanghe per l’area della capitale ad arancione: il che si traduce nel rischio di valanghe, esteso anche ai giorni successivi.

STOP AI VOLI E STRADE BLOCCATE

I voli internazionali dall’aeroporto di Keflavík sono stati cancellati o ritardati, si sono registrate interruzioni nel traffico della capitale e le principali arterie autostradali- come Sæbraut, Kringlumýrarbraut e Miklabraut sono state congestionate dal traffico, con le auto- e gli automobilisti al loro interno- bloccati per diverse ore.

Si sono raggiunti fino a 30 centimetri di neve precipitata e, a detta degli esperti locali, “mai, dal 1921, si era osservata tanta neve in ottobre”. La nevicata che nei giorni scorsi ha mandato in tilt la capitale pare però conclusa: per oggi, giovedì 30 ottobre, il Centro meteorologico islandese prevede “sole” e -4° di temperatura.

