In libreria “I segreti del giallo perfetto” di Harper Quinn

I segreti del giallo perfetto – Harper Quinn svela le regole d’oro del romanzo perfetto. L’arte e le tecniche dei grandi Maestri per ideare, costruire e scrivere un giallo di successo. AEDE Books Editore

Oltre 100 milioni di libri venduti all’anno e più di metà dei lettori italiani appassionati di gialli e thriller: numeri che raccontano un fenomeno in crescita costante.

Scrivere un giallo oggi non è solo un sogno, ma una vera opportunità per chi vuole entrare nel mercato editoriale con una storia capace di sorprendere.

Ma scrivere un buon giallo che diventa un best seller non così semplice e non è solo inventare un delitto, ma è orchestrare un mistero capace di ingannare, sorprendere e affascinare i lettori.

Per farlo non serve solo una buona storia: oltre al talento e alla passione servono tecnica, capacità, preparazione e gli strumenti adatti.

In I segreti del giallo perfetto (AEDE Books), l’autore scozzese Harper Quinn accompagna il lettore nel cuore della scrittura dei gialli, svelando le tecniche e le strategie narrative dei grandi maestri del genere.

È più di un manuale: è una guida completa, chiara, ironica e pratica, dedicata a chi sogna di scrivere storie di mistero e a chi desidera comprendere come funzionano le meccaniche della suspense. Un vero alleato che vi accompagnerà, passo dopo passo, nella creazione del vostro giallo perfetto.

Attraverso esempi concreti, esercizi, analisi e strumenti narrativi, Harper Quinn insegna a costruire trame coerenti, disseminare falsi indizi, creare personaggi credibili e gestire la tensione fino al colpo di scena finale.

Paolo Menconi, editore di AEDE Books, afferma: “Siamo orgogliosi di aver pubblicato questo splendido manuale di scrittura creativa, pensato per gli autori appassionati di romanzi gialli. I segreti del giallo perfetto li guiderà nei labirinti della scrittura e della mente umana, offrendo strumenti pratici e spunti profondi per chi ama il mistero e la narrazione”.

Con uno stile vivace e coinvolgente, Harper Quinn invita il lettore a entrare nella mente dell’autore e del detective, esplorando la psicologia del crimine, la costruzione del movente, la gestione degli indizi e l’arte dei depistaggi.

Il manuale cita in ogni capitolo i grandi Maestri del genere, da Agatha Christie a Umberto Eco, da Edgar Allan Poe a John Grisham, per mostrare come ogni giallo efficace nasca da una perfetta combinazione di logica e sorpresa, emozione e razionalità.

Oltre alla tecnica, I segreti del giallo perfetto insegna anche l’arte di coinvolgere il lettore, trasformandolo in un complice silenzioso dell’indagine.

“I segreti del giallo perfetto” è un corso completo di scrittura creativa, ideale per aspiranti scrittori, sceneggiatori, autori esperti o neofiti, perfetto anche come manuale di riferimento per scuole, licei, università e corsi di scrittura.

Chicca finale: il libro include un pratico test di autovalutazione su 12 argomenti, realizzato per valutare le competenze e aiutare a migliorare costantemente il talento narrativo.

Questo auto-test, ripetuto periodicamente, vi dirà a che punto siete del vostro cammino di scrittore e… vale già il prezzo del libro!

Quindi, se avete sempre sognato di scrivere un giallo che si legge tutto d’un fiato, con “I segreti del giallo perfetto” di Harper Quinn potrete scoprire come costruire trame avvincenti, indizi credibili, personaggi indimenticabili e colpi di scena impeccabili, proprio come fanno i grandi maestri del mistero.

Se amate la scrittura, la suspense e il fascino del mistero… questo è il libro che stavate aspettando.

“I segreti del giallo perfetto” è disponibile ora su www.aedebooks.it e nelle principali librerie online (Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori Store).

Non aspettare che l’ispirazione arrivi: indaga, scrivi, sorprendi.

Il tuo delitto letterario perfetto comincia qui. Buona lettura.