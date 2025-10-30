I Male Che Vada annunciano “Randy Gardner”

“Randy Gardner”, il nuovo singolo dei Male Che Vada, è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano è la title-track dell’album di esordio del duo

Dopo la recente pubblicazione di “1 mese e 3 giorni”, questo nuovo brano dà una ulteriore anticipazione del concept album che raccoglie una serie di “dialoghi interiori di un personaggio sempre più isolato, in un mondo che riduce la comunicazione a dibattito e scontro”, come raccontano i due artisti italiani residenti a Londra.

Il titolo del brano (quindi anche del disco) fa riferimento alla vicenda reale dell’adolescente statunitense che, tra la fine del 1963 e l’inizio del 1964, è rimasto sveglio per 11 giorni di fila divenendo la prima persona sulla quale sono stati condotti studi scientifici sugli effetti che la deprivazione del sonno ha sulla mente umana. Così, il disco dei Male Che Vada si pone come uno studio (fittizio) sugli effetti che una deprivazione “comunicativa” – con l’isolamento e l’alienazione che ne derivano – può avere sulla psiche di una persona.

Nello specifico questa title-track – continuano Nope e Another Hysterical Guy – “racconta l’isolamento e l’alienazione di un personaggio che, dopo aver speso troppo tempo a parlare da solo, ha un incontro allucinatorio con una figura che non è sicuro di essere in grado di riconoscere“.

Il beat del brano nasce da un sampler e un wavetable synth, elementi usati come percussioni per offrire alla voce un contesto “groovy” su cui incastrarsi.

La combinazione di tutte queste caratteristiche ha generato un pezzo di alt-rap contemporaneo pungente e all’avanguardia che si chiude con un pensiero lungimirante di Federico Fellini…

Male Che Vada è un duo di hip hop sperimentale nato a Londra nel 2018 e formato da Nope (1988, Roma) e Another Hysterical Guy (1993, Soave – VR). Entrambi ingegneri del suono e sound designer, i due artisti vivono nella capitale inglese dal 2013 dove hanno frequentato il SAE institute. Il duo esordisce ufficialmente nel 2020 pubblicando l’EP “Ofelia”, 4 tracce in cui un hip hop underground, per niente allineato alle tendenze dominanti, incontra l’elettronica, in particolare quella meno da dancefloor e più basata sulla ricerca sonica e ritmica. Negli anni successivi i due iniziano a concepire i brani del loro primo album.