Giovanna d’Arco è la protagonista di “a.C.d.C.” stasera su Rai Storia

Una delle donne protagoniste della Storia, circondata da un’aura leggendaria: Giovanna d’Arco. Un personaggio raccontato dal professor Alessandro Barbero in “a.C.d.C”
Una delle donne protagoniste della Storia, circondata da un’aura leggendaria: Giovanna d’Arco. Un personaggio raccontato dal professor Alessandro Barbero in “a.C.d.C”, in onda giovedì 30 ottobre alle 21.10 su Rai Storia. Giovanna d’Arco, la “pulzella d’Orleans”, è uno dei personaggi femminili più affascinanti del passato, venerata come santa dalla Chiesa cattolica, ed eroina nazionale francese durante la guerra dei Cent’anni combattuta contro gli inglesi che la catturarono e mandarono al rogo.