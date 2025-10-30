Elezioni Paesi Bassi: testa a testa fra D66 di Rob Jetten e il Pvv di Gert Wilders

Testa a testa nei Paesi Bassi fra i liberali di D66 guidati da Rob Jetten e i nazionalisti di Pvv di Gert Wilders: è il dato che emerge a scrutinio delle schede quasi ultimato, all’indomani delle legislative.

Secondo il quotidiano olandese De Telegraaf, i due partiti potrebbero conquistare ciascuno 26 seggi. L’agenzia di stampa Anp ricorda che i seggi parlamentari in palio sono 150. Circa il 98% le schede già scrutinate.

Stando ai dati ufficiali, l’affluenza alle urne ha superato il 78,4 per cento, con un lieve aumento rispetto rispetto al 2023. Pvv è l’acronimo di Partij voor de Vrijheid, il Partito per la libertà. D66 sta per Democraten 66.

GLI EXIT POLL INCORONANO D66 LISTA PIÙ VOTATA

Gli exit-poll pubblicati alla chiusura delle urne danno già D66 la lista più votata: sono i social-liberali guidati dall’ex ministro per il Clima Rob Jetten che vedrebbe così triplicato il numero dei seggi rispetto a due anni fa, se ne stimano 27. Un successo che premia la linea europeista di Jetten a cui, se lo scrutino confermerà gli exit poll, toccherà a lui provare a formare un governo. Il 38enne diventerebbe il più giovane premier della storia olandese e il primo dichiaratamente omosessuale. Dal suo profilo Fb Jetten festeggia in anticipo sulla base dell’esito dei sondaggi: “Le forze positive hanno vinto- scrive- Voglio lavorare per tutti gli olandesi, perché questo è il Paese di tutti noi!”.

(photo credit: Rob Jetten/Fb)