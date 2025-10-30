Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione. Secondo gli inquirenti, avrebbe corrotto l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti
Ancora novità sul delitto di Garlasco. Giuseppe Sempio, padre di Andrea, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione, nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto ad agosto 2007. A scriverlo è il Tg1 sui propri canali social. Dopo il ritrovamento del pezzo di carta, su cui compaiono annotazioni ambigue, infatti, gli inquirenti si sarebbero convinti che l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti si sia fatto corrompere da Giuseppe Sempio per chiedere la chiusura dell’indagine sul figlio.
