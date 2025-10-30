Christine Lagarde in esclusiva da Bruno Vespa a “Cinque minuti”

Oggi su Rai 1 i “Cinque minuti” di Bruno Vespa si spostano a Firenze per un’intervista esclusiva a Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea
I “Cinque minuti” di Bruno Vespa si spostano a Firenze per un’intervista esclusiva a Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea, in onda giovedì 30 ottobre alle 20.30 su Rai 1, subito dopo Tg1.
Il capoluogo toscano ospita, infatti, il consiglio direttivo della Bce, che una volta all’anno si tiene in “trasferta” in una diversa città della zona euro. Nell’occasione verrà annunciata la nuova decisione sui tassi d’interesse.
L’intervista a tutto campo alla Presidente Lagarde toccherà tutti i temi della politica economica del continente e il futuro dell’area euro.