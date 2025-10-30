Caos in Mali, la Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese

Appello della Farnesina: “I connazionali già presenti in Mali sono invitati a lasciare quanto prima il Paese e a verificare di aver segnalato la propria presenza all’ambasciata d’Italia a Bamako”

“A seguito del crescente e significativo blocco dell’afflusso di carburanti su tutti gli assi stradali verso il Mali, ad opera di gruppi terroristici, si registra una grave penuria di carburante in tutto il Paese, con impatti significativi sull’erogazione di elettricità, che potrebbe causare un ulteriore peggioramento del quadro di sicurezza anche nella capitale Bamako“. Lo riferisce in una nota il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che ai connazionali inoltre “sconsiglia di effettuare viaggi nel Paese, in ragione delle tensioni legate a tali criticità”. La Farnesina aggiunge: “I connazionali già presenti in Mali sono invitati a lasciare quanto prima il Paese e a verificare di aver segnalato la propria presenza all’ambasciata d’Italia a Bamako, sul sito DoveSiamonelMondo.it oppure sull’App Viaggiare sicuri”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)