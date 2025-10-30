Approvata la riforma della Giustizia, ora il referendum

Riforma della Giustizia approvata, ora il referendum. Meloni: “Traguardo storico. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo”

La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere è stata approvata in quarta e ultima lettura, dall’aula del Senato. Sono 112 i voti a favore, 59 i contrari, 9 gli astenuti.

“Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

“Governo e Parlamento- aggiunge- hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo”.

“Una giornata storica per l’Italia. Il Parlamento approva in via definitiva la riforma della giustizia. Una dedica a Silvio Berlusconi e a tutte le vittime di errori giudiziari”. Lo scrive sui social il vicepremier Antonio Tajani.

“Mi auguro che il referendum non venga politicizzato. Non si tratta di una legge punitiva nei confronti della magistratura. Trovo improprio che si ripeta questa tiritera sull’attentato alla Costituzione. Scrivo di questo argomento da trent’anni”. Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo Nordio durante un punto stampa a seguito dell’approvazione della riforma sulla separazione dell carriere in aula del Senato.

“La mancanza di confronto c’è stata subito ma non per colpa nostra. L’opposizione si è opposto da subito ai due principi fondamentali della riforma e in questo caso è ovvio che il confronto manca. Anche l’Anm ha da subito risposto con uno sciopero”. Lo dice il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

“Fuori la politica e le correnti dai Tribunali, separazione delle carriere e una Giustizia finalmente più veloce ed efficiente. Promessa mantenuta! Ora prepariamoci a vincere il Referendum confermativo”. Lo scrive sui social il vicepremier Matteo Salvini.

Ma i magistrati protestano: “Questa riforma altera l’assetto dei poteri disegnato dai costituenti e mette in pericolo la piena realizzazione del principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Una riforma che non rende la giustizia più rapida o più efficiente ma la rende più esposta all’influenza dei poteri esterni. Una riforma che non aumenta il numero dei magistrati che resta tra i più bassi in Europa, né colma le lacune dell’organico amministrativo. Una riforma che non investe risorse per far funzionare meglio il sistema giustizia ma rischia al contrario di triplicare i costi con lo sdoppiamento del Csm e l’istituzione dell’Alta corte disciplinare. Le nostre preoccupazioni sono peraltro condivise anche dal relatore speciale sull’indipendenza di giudici e avvocati delle Nazioni Unite”. Così la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati in una nota.

SCHLEIN: “LA DEMOCRAZIA NON E’ UN ASSEGNO IN BIANCO”

“La democrazia non è un assegno in bianco per cinque anni a chi ha preso un voto in più alle elezioni, ma un principio secondo cui a ogni potere va posto un limite in un equilibrio di pesi e contrappesi previsti dalla Costituzione a tutela dei cittadini che non hanno potere né i soldi o l’arroganza criticare giudici per decisioni che non condividono”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in una conferenza stampa a Palazzo Madama.

“Meloni non vuole politicizzare il referendum? La premier scrive che la riforma della giustizia e quella della Corte dei conti sono la risposta più adeguata alla decisione di quest’ultima che fa il suo dovere sul Ponte. Se perde il referendum non c’e bisogno che si dimetta perché la manderemo a casa noi. Se mi dimetto io in caso di sconfitta? Mi dovrà sopportare ancora a lungo”.

“Abbiamo affrontato in Parlamento questa battaglia contro la riforma anche con altre forze dell’opposizione e anche in vista del referendum continueremo a lavorare insieme, ma ancora non c’è una discussione in dettaglio sulle forme organizzative. Innanzitutto raccoglieremo le firme tra i parlamentari per avviare la richiesta di referendum”.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)