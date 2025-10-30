“Anima Mundi – Meraviglie del creato”, la nuova mostra collettiva a Pietrasanta

Un dialogo tra Arte e Natura come specchio dell’armonia universale: questo è il filo conduttore di “Anima Mundi – Meraviglie del creato”, la nuova mostra collettiva

L’esposizione, curata da Marilena Spataro e Laura Luciano, invita a una riflessione profonda sulla relazione fra l’essere umano e il cosmo, fra la materia e lo spirito, fra la bellezza naturale e quella generata dall’immaginazione artistica.

Il titolo “Anima Mundi”, evocativo di una lunga tradizione filosofica e spirituale, richiama la visione neoplatonica di Marsilio Ficino e quella di Niccolò Cusano, per i quali l’universo è un organismo vivente, permeato da un principio vitale comune a tutte le cose. Allo stesso modo, l’opera d’arte diviene rivelazione di un’unità profonda che lega il visibile all’invisibile, l’uomo al creato.

Il percorso espositivo si apre così a una prospettiva che affonda le radici anche nella spiritualità francescana: come San Francesco d’Assisi riconosceva nel mondo naturale il riflesso dell’amore divino, così gli artisti di “Anima Mundi” celebrano la meraviglia del creato con linguaggi diversi, ma accomunati da un sentimento di reverenza e di poesia verso la vita.

Tra forme, colori e materiali differenti, le opere si fanno canto visivo dell’esistenza, richiamando l’idea di una ecologia dell’anima, dove arte e natura si rispecchiano in un equilibrio di reciprocità e rispetto.

La mostra si inserisce nel panorama artistico contemporaneo come un invito alla contemplazione e alla consapevolezza, restituendo alla creazione artistica la sua funzione più alta: quella di riconnettere l’uomo al mondo, il visibile all’invisibile, il pensiero al cuore.

