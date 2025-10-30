A “Elisir” oggi su Rai 3 si parla di Helicobacter pylori

A “Elisir” stamani su Rai 3 Helicobacter pylori e proprietà della frutta a guscio. Poi una pagina dedicata a umorismo e ironia

Si parlerà per iniziare, dell’Helicobacter pylori – un batterio a forma di spirale che può insediarsi nella mucosa gastrica – nella puntata di Elisir, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda giovedì 30 ottobre alle 10.55 su Rai 3. La sua azione è considerata tra le principali cause per la gastrite e le ulcere gastriche e duodenali. Quali sono gli esami per individuarlo e quali le terapie, lo spiegherà in studio Federica Furfaro, gastroenterologa presso l’Università Vita Salute San Raffaele di Milano.

A seguire, nella rubrica “Mangiarsano”, Rolando Bolognino, nutrizionista e docente all’ Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, par-erà della frutta a guscio, ovvero mandorle, noci, nocciole, pistacchi e delle loro proprietà: quali fanno bene alla salute? Questi provocano allergie?

Lo spazio finale sarà poi dedicato all’umorismo e all’ironia: ironici si nasce o si diventa? A far luce sull’argomento sarà Cristiano Crescentini, docente di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica presso l’Università di Udine.