Uragano Melissa sulla Giamaica: venti a 300 km/h, ci sono vittime

L’uragano Melissa ha toccato terra in Giamaica. La tempesta di categoria 5, la più alta secondo il National Hurricane Center, ha segnato il colpo diretto più potente registrato sull’isola dal 1851. Con venti sostenuti fino a 298 km/h, la tempesta ha provocato inondazioni catastrofiche, frane e danni estesi alle infrastrutture.

Secondo il Ministero della Salute giamaicano, l’uragano ha causato almeno tre vittime sull’isola. A livello regionale, il bilancio delle vittime è salito a sette, con tre decessi in Giamaica, tre in Haiti e uno nella Repubblica Dominicana. Il Primo Ministro giamaicano, Andrew Holness, ha ordinato evacuazioni obbligatorie nelle aree a rischio, mentre le autorità locali hanno attivato oltre 6.000 rifugi per accogliere i residenti.

Dopo aver colpito la Giamaica, l’uragano Melissa si dirige verso Cuba, dove le autorità hanno evacuato oltre 500.000 persone dalle zone vulnerabili.

