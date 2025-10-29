Su Rai 2 torna 911 con “Buck preoccupato e sconcertato” e “Tu non mi conosci”: la trama

Stasera in prima visione su Rai 2 torna la serie 911 con “Buck preoccupato e sconcertato” e “Tu non mi conosci”: la trama

Mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai 2 torna in prima visione la settima stagione di 911 con due nuovi episodi.

Nell’episodio “Buck preoccupato e sconcertato” durante una partita di basket Buck provoca un infortunio a Tommy, per gelosia nei confronti di Eddie. Harry, il figlio di Athena, torna a Los Angeles, ma solo per evitare l’arresto per aver picchiato il commesso di un minimarket.

A seguire nell’episodio “Tu non mi conosci”, il giorno delle nozze di Chimney e Maddie è sempre più vicino, intanto Hen e Karen si apprestano ad adottare una neonata, ma la nonna della piccola decide di assumersi lei stessa la potestà, tuttavia l’assistente sociale propone alle due donne un’altra adozione.