Stasera su Rai Storia “L’Italia della Repubblica” con “Un popolo di emigranti”

La fuga dal Sud verso il Nord e l’estero degli anni ’50 raccontata da “L’Italia della Repubblica” con “Un popolo di emigranti” in onda stasera su Rai Storia

Tra il 1951 e il 1960 i movimenti migratori portarono oltre due milioni di persone ad abbandonare il Mezzogiorno per trasferirsi al nord o all’estero. Una vicenda raccontata da “L’Italia della Repubblica” con “Un popolo di emigranti” in onda mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai Storia. Con Paolo Mieli. Un programma di Clemente Volpini e di Davide Savelli e Luca Cambi con la partecipazione di Michele Astori. Consulente storico-scientifico Giovanni Sabatucci, produttore esecutivo Sara Mariani. Regia di studio Claudia Mencarelli. In studio Ernesto Olivero di Marta La Licata.