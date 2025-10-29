Stasera su Rai 5 “Noos – Viaggi nella natura” con Serengeti – Power

Le lotte tra animali per il potere diventano sempre più cruente nel nuovo appuntamento con la serie “Serengeti”, in onda mercoledì 29 ottobre alle 21.20 su Rai 5, per “Noos – Viaggi nella natura”
Le lotte tra animali per il potere diventano sempre più cruente nel nuovo appuntamento con la serie “Serengeti”, in onda mercoledì 29 ottobre alle 21.20 su Rai 5, per “Noos – Viaggi nella natura”, con Alberto Angela.
Alcuni cuccioli resteranno da soli, e gli adulti dominanti vedranno la loro autorità messa in discussione, dai loro simili e da nemici di altre specie. Intanto si avvicina il momento della grande migrazione degli erbivori, che annuncia nuove sfide mortali.