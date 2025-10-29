Stasera su Rai 1 in replica Il commissario Montalbano con “La rete di protezione”

Mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21:25 su Rai 1 in onda in replica Il commissario Montalbano con “La rete di protezione”

Mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21:25 su Rai 1 in onda in replica Il commissario Montalbano con “La rete di protezione”. Montalbano riceve la visita dell’ingegner Sabatello che gli porta alcuni filmini girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario intuisce che dietro quelle pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Nel frattempo nella scuola frequentata dal figlio di Augello due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, e seminano il terrore nell’edificio.