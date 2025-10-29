Piera Maggio a “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3

“Mia figlia va cercata”: sono le parole di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, scomparsa 21 anni fa a “Chi l’ha visto?” stasera su Rai 3

“Mia figlia va cercata”: sono le parole di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise, scomparsa 21 anni fa. Come è o potrebbe essere oggi? “A “Chi l’ha visto?” – condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 29 ottobre alle 21.20 su Rai 3 – la mamma è in studio con il nuovo volto di Denise realizzato da una specialista forense americana esperta in elaborazione di immagini. La speranza di Piera Maggio è che la stessa Denise possa riconoscersi.

E poi, giovanissimi e fragili: la storia di Andrea Prospero finisce in tribunale e il giudice respinge le richieste del coetaneo accusato di istigazione al suicidio. Rimane agli arresti domiciliari il giovane romano che aveva conosciuto in chat Andrea e che lo aveva invitato a prendere le pasticche, dicendogli che non avrebbe sofferto.

Infine, il caso di Nessy Guerra, la donna bloccata in Egitto con la sua bambina. “Qui ci scappa il morto” dice il suo ex compagno Tamer in un video che manda in rete. E Nessy ha ancora più paura e chiede alle istituzioni di aiutarla a ritornare in Italia con la figlia. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.