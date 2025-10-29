Piedades Villavicencio Rossell torna nella Capitale per il “Moda Roma Awards”

Piedades Villavicencio Rossell presenterà la sua nuova collezione a Villa Brasini a Roma il 30 ottobre p.v. in occasione del “Moda Roma Awards”

La celebre stilista Piedades Villavicencio Rossell fa il suo atteso ritorno nella Capitale per presentare la sua nuova collezione, intitolata suggestivamente “Brown”. La cornice scelta per questo prestigioso evento è la magnifica Villa Brasini, un’esclusiva e affascinante location a Ponte Milvio, nel cuore di Roma. L’occasione è la VI Edizione del “Moda Roma Awards”, il rinomato contest che funge da vetrina d’eccellenza sia per i giovani talenti emergenti provenienti dalle più prestigiose Accademie e Istituti di Moda, italiani e internazionali, sia per gli stilisti già affermati nel panorama dell’alta moda.

Il “Moda Roma Awards”, ormai giunto alla sesta edizione, è frutto della sinergia organizzativa tra la nota event manager Sabina Prati e il celebre giornalista e conduttore di Radio Radio, Stefano Raucci, al quale spetterà anche il compito di condurre la serata con la sua distintiva eleganza e professionalità.

Il défilé si terrà il 30 ottobre alle ore 18:00 e vedrà sfilare sul prestigioso catwalk, oltre alla collezione della stilista boliviana, anche le creazioni di rinomate istituzioni e talenti della moda: l’Accademia Italiana Roma, l’Istituto Aniene, il Liceo Artistico Paritario Ugo Foscolo, l’Istituto di Istruzione Superiore Apicio Colonna Gatti e l’Alta Moda Accademy. Saranno inoltre presenti stilisti affermati e brand di nicchia, tra cui Cristina Martinelli, Emily Atelier, QueenMood Couture, Sladana Krstic, Adele del Duca, la jewels designer Marina Corazziari e Andrea Sbarrini Couture.

La stilista Piedades Villavicencio Rossell porterà in passerella la collezione “Brown”, una linea di alta moda che si distingue per l’uso esclusivo di una sofisticata palette cromatica incentrata sul marrone. Questo colore non è una scelta casuale: esso simboleggia profondamente la terra, la solidità, la stabilità e l’autenticità, elementi derivanti dal suo forte legame con la natura, in particolare con il legno e la corteccia degli alberi. Il marrone evoca sensazioni di sicurezza, comfort e calore, e si associa a qualità come la praticità e la maturità, tutte caratteristiche che definiscono la cifra stilistica della fashion designer, da sempre votata alla creazione di capi che siano al contempo eleganti, estremamente femminili, ma anche pratici e confortevoli, incarnando una moda per la donna contemporanea.

Il titolo stesso della collezione, “Brown”, suggella ulteriormente il profondo legame affettivo della stilista con la sua terra natia, la Bolivia, richiamando in particolar modo la rigogliosa e lussureggiante flora dell’Amazzonia. Gli abiti, meticolosamente confezionati utilizzando il pregiato taffetà accostato con maestria al fishnet, acquistano quel peculiare tocco fashion trend che conferisce unicità distintiva a ogni pezzo. L’intera linea si distingue altresì da un’elevata ricercatezza e una meticolosa cura dei dettagli, vero e proprio sigillo di quel gusto e di quella raffinatezza inconfondibili che sono l’essenza delle collezioni della Designer.

L’Alta Moda firmata da Piedades Villavicencio Rossell è destinata a brillare sulla passerella del Moda Roma Awards, promettendo di regalare un’ennesima prova di ineguagliabile bellezza e profonda emozione stilistica.