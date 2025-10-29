Perugina Nero lancia la nuova linea “Le cremose”

Arrivano “Le Cremose”, le nuove tavolette firmate Perugina® Nero® che uniscono cremosità e croccantezza in un’esperienza di gusto unica

Perugina® Nero®, da sempre sinonimo di eccellenza e innovazione nel mondo del cioccolato fondente, amplia la sua gamma con tre nuove tavolette che arricchiscono l’esperienza di gusto e rispondono ai trend di consumo più attuali, dove golosità e multisensorialità diventano sempre più rilevanti. Nasce così la linea “Le Cremose”, un incontro unico tra cremosità e croccantezza, dove un morbido ripieno è racchiuso in un croccante guscio di intenso Cioccolato Fondente Extra.

La nuova linea di Perugina® Nero® è composta da tre tavolette, ognuna con la sua personalità distintiva, che vanno incontro ai desideri di un consumatore sempre più alla ricerca di gusti intensi, avvolgenti e di momenti di pura golosità. La tavoletta Perugina® Nero® Caramello Salato con un guscio croccante di cioccolato fondente extra che custodisce un cremoso ripieno al caramello, impreziosito da mandorle e caramello salato in pezzi. Perugina® Nero® Pralinato alla Nocciola con un ripieno di avvolgente crema pralinato, arricchita da nocciole croccanti in pezzi e riso soffiato, per una combinazione sorprendente e un momento di puro piacere. La tavoletta Perugina® Nero® Cookies e Cream stupisce con il suo inedito abbinamento e conquista con la sua consistenza vellutata data da un morbido cuore di crema al latte con croccanti pezzi di biscotto al cacao racchiusi in un guscio di cioccolato fondente extra.

“Con la linea Perugina® Nero® Le Cremose abbiamo voluto ampliare il mondo di Perugina® Nero® portando il brand in un nuovo territorio di gusto, più goloso, senza rinunciare alla sua anima da esperto del fondente – dichiara Federico Giorgio Marrano – Questo lancio rappresenta per noi un passo importante nel dialogo con un consumatore sempre più curioso, che desidera vivere esperienze di gusto ricche e avvolgenti. Questa evoluzione ci permette di innovare e al contempo restare fedeli alla nostra identità di ambasciatori del fondente, interpretando le nuove tendenze contemporanee.”

Con questa novità, Perugina® Nero® conferma la sua vocazione all’innovazione e la capacità di interpretare i trend di mercato. Negli ultimi anni, infatti, il mondo del cioccolato ha visto crescere l’interesse verso prodotti che forniscono esperienze di gusto multisensoriali, unendo croccantezza e cremosità. La linea “Le Cremose” si inserisce in questo scenario perfettamente, rafforzando Perugina® Nero® come marca capace di stare al passo con l’evoluzione dei gusti e di offrire sempre nuove forme di piacere.

Le nuove tavolette Perugina® Nero® Le Cremose da 100g sono disponibili nei gusti Caramello Salato, Pralinato alla Nocciola e Cookies e Cream, al prezzo consigliato di €3,29.