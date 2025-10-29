Maria De Filippi a Belve nel ruolo di intervistatrice di Francesca Fagnani

Nella nuova stagione di Belve, Maria De Filippi diventa intervistatrice per Francesca Fagnani (e sarà presenza fissa)

Colpo di scena nella nuova stagione di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Tra le protagoniste della prima puntata è spuntata a sorpresa Maria De Filippi, ma con un ruolo del tutto inedito: non è stata lei a rispondere alle domande, ma è diventata, in un momentaneo scambio di ruoli, intervistatrice proprio di Fagnani.

Secondo le indiscrezioni, la conduttrice di Amici e C’è posta per te parteciperà a ogni puntata del programma con un breve intervento registrato, nel quale rivolgerà una domanda diretta alla padrona di casa. Un’inversione dei ruoli che promette di dare un tocco di originalità e ironia al format di successo.

Nella puntata andata in onda ieri sera, Maria De Filippi è stata accolta da un lungo applauso del pubblico e ha preso temporaneamente il posto della padrona di casa, introducendo con ironia e stile la conduttrice di Belve. “Ipocondriaca, cammina guardando per terra, conduttrice, scrittrice, giornalista e autrice. Signore e signori, Francesca Fagnani“, ha annunciato tra le risate del pubblico.

Poi, nel perfetto spirito del programma, De Filippi ha ribaltato i ruoli e rivolto a Fagnani la sua celebre domanda: “Che belva si sente?”. La giornalista ha risposto con un tocco di originalità: “Mi sento un’Iside alata, metà donna e metà falco”, richiamando ironicamente una storica intervista a Flavia Vento. Quando Maria le ha chiesto quale fosse stata la sua “belvata” nella vita, Fagnani ha ricordato un episodio dei suoi esordi: “Quando non ero ancora famosa e chiamavo i ristoranti, se non trovavo posto, dicevo ‘segreteria Confalonieri’”. Con la consueta autoironia, ha poi confessato anche la “belvata” di cui si pente: “All’inizio della mia relazione con Enrico Mentana avevo il vizio di controllare il suo cellulare. Quando trovavo messaggi ambigui, rispondevo per lui: ‘Non mi sei mai piaciuta, non mi interessi, sei un po’ bruttina’. Poi le bloccavo. Di questo mi pento”.

A quanto si apprende Maria De Filippi non sarà presente in studio, ma apparirà in collegamento video, mantenendo così il suo caratteristico stile asciutto e incisivo. E, considerato il carisma di entrambe, l’incontro tra Maria De Filippi e Francesca Fagnani si preannuncia come uno dei momenti più attesi della stagione televisiva autunnale.

