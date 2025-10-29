L’oroscopo di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Possedere una buona capacità di autocritica, non può che darci una mano nella ricerca di ciò che desideriamo. Ed è proprio il cambiamento che vorremmo. Qualche cosa nel nostro mondo lavorativo non ci convince più e la voglia di cambiare si fa pressante.
Toro
Tranquillità e armonia ci accompagnano in questa giornata in cui ci sentiamo in pace con il mondo. Dedichiamoci alla famiglia e all’amore. I momenti passati sono stati impegnativi, con una buona organizzazione i prossimi saranno più leggeri.
Gemelli
Un pensiero fastidioso potrebbe turbare questa domenica di atteso riposo, la cosa migliore è affrontare la questione in modo diretto e sincero. Anche se abbiamo avuto disturbi fisici stagionali, recuperiamo forma fisica e vitalità eccellente.
Cancro
Le sensazioni del cuore non proprio favorevoli sono spazzate via da opportunità che vengono messe sul piatto. Siamo armati di buone intuizioni. Gli astri portano giorni estremamente buoni sotto molti aspetti, è nostro compito approfittarne.
Leone
I sestili di Venere e di Urano ci donano armonia, i loro benefici si fondono in modo positivo e rendono più ampio l’istinto anticonvenzionale. Sorprese piacevoli in amore e nelle finanze, tutto, o quasi, arriva sotto forma di gradite novità.
Vergine
Se siamo in attesa del colpo di fulmine, di quello che ci fa battere il cuore all'impazzata, le stelle promettono incontri coinvolgenti. Prendendoci cura del corpo e della mente, non solo aumentiamo il benessere, ma ci sentiamo più lucidi.
Bilancia
Il disegno dei pianeti potrebbe mettere in difficoltà la nostra ricerca di equilibrio, non prendiamo decisioni emotive dettate dall’impeto. La Luna e Venere sono con noi, e questo facilita chiarimenti di situazioni che ci stanno a cuore.
Scorpione
Non troviamo la tranquillità fino a quando dentro regna il disordine, ma una buona dose di autocritica ci aiuta a dare la giusta priorità alle cose. Giove e Marte sono propensi alla presentazione di progetti e piani strategici, approfittiamone ora.
Sagittario
Una bella carica fisica e mentale accompagna la giornata, dedichiamo tempo al benessere, allo sport e perché no, a un evento improvvisato. È il momento giusto se vogliamo metterci in gioco e non ci tiriamo indietro, le emozioni non mancano.
Capricorno
Nel pomeriggio la Luna entra nel segno, e nasce il bisogno di riflettere, per prendere decisioni o lavorare concettualmente a obiettivi di rilievo. Il benessere ci accompagna in questa giornata di svago e di riposo, avremo diverse opzioni di scelta.
Acquario
La carica personale è bassa, e questo ci disturba particolarmente, passiamo subito all’azione coinvolgendo gli amici in una gita fuori porta. Se ci siamo però trovati a dover rinunciare a muoverci, cerchiamo comunque un modo per distrarci.
Pesci
È giunta l’ora di concentrare tutte le nostre forze su ciò che stiamo costruendo. Le buone occasioni arrivano quando ci crediamo davvero. Gli astri sono dalla nostra parte: se abbiamo investito denaro per un progetto, portiamo pazienza.