La guerra del Vietnam in “We Were Soldiers” su Rai Movie: la trama del film

Dal memoriale “We Were Soldiers Once… and Young” di Harold G. Moore e Joseph L. Galloway. stasera il film su Rai Movie: la trama

Mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21:20 su Rai Movie, tratto dal memoriale “We Were Soldiers Once… and Young” di Harold G. Moore e Joseph L. Galloway, in onda l’omonimo film di guerra.

Nel 1965, il tenente colonnello Hal Moore, un comandante devoto e paracadutista esperto, è incaricato di guidare il primo battaglione della settima cavalleria in Vietnam. Dopo l’arrivo, Moore e i suoi 400 uomini si trovano a dover affrontare una divisione nordvietnamita di 4.000 soldati nella Valle di Ia Drang, un luogo presto noto come la “Valle della Morte”. Con il supporto di elicotteri per il trasporto e l’assalto, Moore e i suoi uomini combattono contro forze nemiche soverchianti, dimostrando coraggio e fratellanza in una battaglia che segnerà profondamente le loro vite.