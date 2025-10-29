La guerra del Tiburtino III stasera su Rai 4: la trama del film

In prima serata su Rai 4 la commedia “La guerra del Tiburtino III” con Antonio Bannò, Sveva Mariani, Paolo Calabresi, Paola Minaccioni: la trama
Un piccolissimo meteorite viene raccolto da Leonardo De Sanctis nella periferia di Roma, causando comportamenti bizzarri e radunando intorno a sé tutti quelli del quartiere insoddisfatti dell’amministrazione cittadina. Il figlio di De Sanctis, Pinna, decide di indagare sul fenomeno con i suoi amici, scoprendo una strana invasione aliena che costringe il quartiere a costruire delle barricate per isolarsi dal resto della città.
E’ la trama del film “La guerra del Tiburtino III” che Rai 4 propone in prima serata mercoledì 29 ottobre 2025 alle 21.20. Nel cast: Antonio Bannò, Sveva Mariani, Paolo Calabresi, Paola Minaccioni, Francesca Stagni Federico, Majorana, Alessio De Persio, Giulia Ricciardi, Aurora Calabresi, Karim Bartoli “Brigante”, Giulia Gualano, Pier Giorgio Bellocchio, Veronika Logan.