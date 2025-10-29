Kadesh vince il titolo di nuovo Music Meister della musica elettronica

L’ottava edizione dello JägerMusic Lab, l’Accademy nata per scoprire e far emergere i nuovi talenti della musica elettronica italiana, ha incoronato Kadesh

L’ottava edizione dello JägerMusic Lab, l’Accademy nata per scoprire e far emergere i nuovi talenti della musica elettronica italiana, si è conclusa con l’evento finale al Cocoricò durante il quale è stato svelato il Music Meister 2025: Michele Bruschi, in arte Kadesh.

Kadesh (@michele.kadesh) produce musica da 16 anni, e professionalmente da 5 anni. Ha fondato un’etichetta che ha ottenuto diversi contratti con case discografiche importanti come Sony, Universal e Warner. Suona generi come il pop e l’indie e fonde influenze internazionali (musica araba, indiana e sudamericana) con la musica elettronica (EDM), con una grande passione per la Drum and Bass, l’Hard Techno e la Dubstep. Ha studiato al conservatorio pianoforte, jazz e musica elettronica.

Jägermeister – distribuito in Italia da Gruppo Montenegro – conferma il suo forte legame con il mondo del clubbing e il suo impegno nel promuovere giovani talenti emergenti, offrendo loro opportunità uniche di crescita e visibilità nel panorama musicale italiano. Grazie alla collaborazione con MAT Academy – prima accademia online per produttori musicali – gli 11 partecipanti selezionati hanno avuto l’opportunità di esprimersi ed affinare le proprie abilità, grazie a sessioni pratiche, workshop mirati e approfondimenti teorici, guidati per tutta la settimana da professionisti di alto livello, tra cui l’etichetta discografica Funky Records, il noto vocalist Luca Pechino e il cantante Gregory Fontana, in arte Gregg La Fountaine.

Con il tema Be Reel, JägerMusic Lab 2025 ha esortato i musicisti e DJ a esprimere sé stessi, arrivando a raccontare e mostrare la vera essenza che li lega con passione alla musica elettronica. La ricerca del nuovo Music Meister si è focalizza su profili di artisti profondi, capaci di comunicare con un linguaggio attuale, ma mantenendo la propria credibilità.