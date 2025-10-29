Il tempo prima degli orologi a “Geo” oggi su Rai 3

Il tempo prima degli orologi a “Geo” oggi pomeriggio su Rai 3. In sommario anche le ricette della tradizione rurale abruzzese

Come veniva misurato e comunicato il tempo nelle campagne prima dell’uso dell’orologio? Ne parla Guido Farinelli, storico dell’alimentazione, ospite di “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda mercoledì 29 ottobre alle 16.10 su Rai 3. In cucina c’è Giuseppe Tinari, cuoco di Guardiagrele (Ch), che spiega le ricette tipiche della tradizione rurale abruzzese.