Edoardo Sylos Labini a “Tg2 InTv” oggi su Rai 2

Ospite di Lisa Marzoli, mercoledì 29 ottobre, Edoardo Sylos Labini presenta a “Tg2 InTv”, in onda alle 18.20 su Rai 2, il suo nuovo programma: “Radix”, a novembre su RaiPlay e a dicembre su Rai 3. Un viaggio innovativo nei comuni italiani che hanno dato i natali a personaggi di fama nazionale e internazionale. Un tour da nord a sud assieme a ciceroni locali.