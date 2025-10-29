“DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO” è il nuovo disco di Mecna

È adesso disponibile “DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO” (EMI Records Italy/Universal Music Italia) il nuovo album di MECNA, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana

È adesso disponibile “DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO” (EMI Records Italy/Universal Music Italia) il nuovo album di MECNA, uno degli artisti più riconoscibili della scena rap italiana. L’album, composto da 12 tracce, è accompagnato da una copertina scattata dal fotografo Piero Percoco e da due cover alternative: ognuna di esse rappresenta uno stato d’animo diverso e le molteplici sfaccettature dell’artista. Il disco è fuori ovunque su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici LP Cover 1, LP Cover 2 autografato, CD Cover 3, CD Cover 2 autografato, assieme anche al vinile 10 pollici di “Introspezione”, l’EP uscito lo scorso luglio e ancora mai stampato.

Con “DISCORDIA, ARMONIA E ALTRI STATI D’ANIMO”, Mecna ha scritto canzoni intense e raffinate, utilizzando il rap come linguaggio e come strumento capace di arrivare dritto al cuore di chi sa ascoltare. Da “Laska” (2015), passando per “Lungomare Paranoia” (2017), fino a “Stupido Amore” (2023) e all’ultimo EP “INTROSPEZIONE” (luglio 2025), emerge con chiarezza un percorso di scrittura, analisi e autoanalisi che ha contraddistinto tutta la sua carriera. Per Mecna parlare di relazioni non significa scrivere la “classica canzone d’amore”, ma piuttosto cercare se stesso attraverso l’altro: un mondo esterno che diventa specchio e filtro.

Fare questo attraverso il rap è una sfida complessa. In un genere dove spesso domina il cliché dell’uomo vincente e invulnerabile, ammettere fragilità e delicatezza non è un esercizio semplice. In questo album c’è una chiara progressione in questa direzione: un approfondimento mai banale, attento ai dettagli, alle riflessioni e alle visioni di un artista che ha raggiunto la maturità senza perdere leggerezza e innocenza. Il gesto della scrittura resta empatico e autentico: un racconto di sé che diventa abbraccio e comprensione anche per chi ascolta. Le produzioni e gli arrangiamenti di Lvnar e Fudasca accompagnano e completano questo processo creativo, fondendo sonorità e atmosfere in un equilibrio perfetto. L’attitudine di Mecna, guidata da un’intelligenza emotiva e da una sensibilità capace di cogliere le sfumature più intime, appare oggi più attuale che mai e rappresenta un riferimento importante per i giovani ascoltatori. È il segno di un artista che desidera essere compreso nella sua complessità e nella sua interezza.

«È un album a cui ho lavorato con calma e passione, un disco che ha vissuto tante vite e che si è trasformato molto durante il processo creativo.» svela l’artista «Ho cercato di mettere in primo piano la scrittura, come ho fatto nell’EP “Introspezione”, senza tralasciare la parte più melodica: meno presente rispetto ai miei lavori precedenti, ma capace, quando c’è, di rafforzare il racconto. Nel sound ho ricercato quella componente grezza e sporca che ho ritrovato nei progetti che più mi hanno colpito tra le uscite degli ultimi anni (Dominic Fike, Dijon, Mk.Gee, Bon Iver, Kevin Abstract, Rex Orange County). Non ho inseguito la perfezione, ma mi sono lasciato guidare dall’istinto e dall’immediatezza.»

Ad anticipare il nuovo album sono stati i brani “RITRATTI” e “LA STESSA CANZONE” – usciti rispettivamente il 26 settembre e il 14 ottobre – già disponibili su tutte le piattaforme digitali.

“LA STESSA CANZONE” è stata anche accompagnata da un videoclip, prodotto da Borotalco e diretto da Marco Pacchiana. Il video traduce visivamente le parole della canzone, dove la protagonista è in balìa di un amore finito sul quale non ha ancora fatto i conti. Il filo delle cuffiette che la avvolge è il simbolo del legame che unisce questi due amanti che, alla fine, condividono un ultimo ballo prima di andare via, ognuno per la propria strada.

A partire da oggi, 24 ottobre, l’artista incontrerà i suoi fan in occasione del tour instore in programma a Milano, Torino, Bari, Napoli, Bologna e Roma.

A gennaio 2026 sarà invece la volta del “TERAPIA CLUB TOUR 2026”, la sua nuova tournée nei principali club italiani e non solo che si concluderà con un’unica data internazionale a Londra e che riporterà Mecna alla dimensione live. Sarà inoltre un’occasione per ascoltare dal vivo le più grandi hit dell’artista e i brani presenti nel nuovo album. Prodotto da Vivo Concerti, il tour avrà inizio il 17 gennaio 2026 dal Mamamia di Senigallia (AN), per poi proseguire il 22 gennaio alla Casa Della Musica di Napoli, il 23 gennaio all’Eremo Club di Molfetta (BA), il 25 gennaio al Fabrique di Milano, il 26 gennaio al Viper Theatre di Firenze, il 27 gennaio all’Atlantico Live di Roma, il 29 gennaio all’Hall di Padova, il 30 gennaio all’Estragon di Bologna, chiudendo con l’unica data all’estero l’8 febbraio al Colours Hoxton di Londra (UK). Info e biglietti su www.vivoconcerti.com.

Con il suo stile unico e flow inimitabile, capace di regalare barre memorabili destinate a restare nel cuore degli ascoltatori, Mecna compie ora, con questo nuovo progetto discografico, un viaggio sincero e profondo all’interno del complesso mondo delle emozioni, dove ogni parola ha un suo peso e al tempo stesso una delicatezza tale da riuscire a raccontare con coerenza la realtà filtrata attraverso i suoi occhi.

TRACKLIST

QUELLO CHE NON HO SOGNARE IN GRANDE ALFABETO DUE MOSTRI QUANTO TI IMPORTA LA STESSA CANZONE TERAPIA TUTTO O NIENTE SOLAMENTE DI TE A CIEL SERENO BRUTTA GIORNATA RITRATTI