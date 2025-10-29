Delitto di Garlasco, attesa per le prime perizie: potrebbero cambiare l’ora del delitto

L’eventuale spostamento in avanti dell’orario del delitto di Garlasco con le nuove perizie potrebbe riscrivere la storia dell’omicidio: se non è stato Stasi, chi è il killer di Chiara Poggi?

C’è molta attesa per le prime risultanze delle perizie prodotte dai consulenti sul delitto di Garlasco, per cui sono in corso dalla primavera scorsa nuove indagini che vedono indagato per omicidio Andrea Sempio, al tempo dell’omicidio amico del fratello della vittima Marco Poggi. In particolare, La specialista, è stata chiamata nella nuova inchiesta in cui è indagato Andrea Sempio, per accertare le cause e la dinamica del suo omicidio esaminando autopsia e luogo del delitto.

A lavorare sulla ricostruzione della dinamica del delitto (modalità e orario) è l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, incaricata dalla Procura di Pavia. Ed è proprio da questo fronte che potrebbero arrivare novità rilevanti: secondo quanto riportato dal Giornale (che cita fonti vicino agli inquirenti), la consulenza potrebbe riscrivere la storia del delitto. E arrivare a stabilire che l’omicidio sia avvenuto in più fasi. Chiara potrebbe essersi difesa e il delitto potrebbe essere avvenuto più tardi e non a ridotto delle 9 come era stato ricostruito nell’ultimo processo. Si tratta di un elemento fondamentale, considerando che la condanna di Alberto Stasi, fidanzato della vittima, si regge sull’ipotesi che il delitto sia stato compiuto tra le 9.12 (orario in cui viene disattivato l’allarme di casa Poggi) e le 9.35, ora in cui Stasi ha riacceso il proprio pc, a casa propria. È chiaro che se il delitto si sposta in avanti come orario, anche la posizione di Stasi andrebbe rivalutata. È sempre nell’ambito di questa consulenza che, due giorni fa, Andrea Sempio è stato convocato a Milano per sottoporsi a una serie di misurazioni ‘antropometriche‘, funzionali alla verifica di alcuni dati legati alla dinamica del delitto.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)