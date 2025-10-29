Al via la carta “Dedicata a te”: oltre 1 milione di famiglie beneficiarie in tutta Italia. Lollobrigida: confermiamo misura che non è assistenzialismo ma sostegno vero

“Per il terzo anno consecutivo prende il via la carta “Dedicata a te”, un impegno concreto del Governo per essere al fianco delle famiglie italiane che affrontano un periodo di difficoltà. Oltre un milione di beneficiari potrà da oggi utilizzare la carta e usufruire della scontistica aggiuntiva prevista negli esercizi commerciali convenzionati, ottenendo così un ulteriore risparmio. Abbiamo deciso già dallo scorso anno che dovesse diventare una misura strutturale, e questo percorso trova oggi conferma nella Legge di Bilancio, che ne prevede la prosecuzione anche per gli anni 2026 e 2027. Confermiamo una misura che non è assistenzialismo, ma sostegno vero. Uno strumento che aiuta le famiglie ad acquistare beni di prima necessità e, allo stesso tempo, valorizza il lavoro e la qualità delle nostre filiere agroalimentari, includendo tra i prodotti acquistabili anche quelli a denominazione DOP e IGP”, ha dichiarato il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Il 30 ottobre prende ufficialmente il via carta “Dedicata a te”, il contributo per la spesa destinato alle famiglie con ISEE fino a 15 mila euro, una misura di aiuto al consumo ideata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Per il 2025, il Fondo Alimentare è stato finanziato con 500 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari più fragili e, al tempo stesso, valorizzare le filiere produttive italiane.

Quest’anno, le famiglie beneficiarie saranno 1.157.179. Di questi, il 30% sono nuovi beneficiari, mentre 70 % hanno già ricevuto la carta nelle precedenti edizioni e la vedranno quindi ricaricata automaticamente (le operazioni sono già cominciate). L’importo complessivo della carta è pari a 500 euro.

A partire dal 30 di ottobre sui siti dei Comuni italiani saranno pubblicate le liste dei beneficiari e tutti i nuovi titolari di carta “Dedicata a te” potranno cominciare le procedure per l’attivazione della card. Con questa fase si completa il processo operativo della misura.

“Dedicata a te”, introdotta per la prima volta dal Governo Meloni con la Legge di Bilancio 2023, è stata riconfermata anche nell’attuale legge di Bilancio per l’anno 2026 e per il 2027. Il fondo disponibile per il 2025 ammonta a 581.794.098 euro.

Come attivare e ritirare “Dedicata a te”

I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta prepagata presso qualsiasi ufficio postale, solo dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale (via e-mail o SMS) dal proprio Comune di residenza. Chi possiede già la card in questi giorni sta già ricevendo la ricarica automatica, senza necessità di recarsi alle Poste.

Durata di “Dedicata a te”

Le somme accreditate dovranno essere utilizzate interamente entro il 28 febbraio 2026, con il primo acquisto (almeno 1 euro) da effettuare entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio.

Chi è titolare di “Dedicata a te”

Possono accedere alla carta “Dedicata a te” i nuclei familiari con ISEE fino a 15 mila euro. Per ottenerla è necessario avere la residenza in Italia. Priorità è riconosciuta alle famiglie con almeno tre componenti, di cui uno minore di 14 anni. Sono esclusi i nuclei familiari che percepiscono altri sussidi pubblici.

Dove si può utilizzare

Il contributo può essere utilizzato presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Ai bancomat di Postamat è possibile controllare il saldo residuo della carta.

Cosa si può acquistare

Carni di varie specie (suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole); pesce fresco e conserve (come tonno in scatola); latte, derivati e uova; olio d’oliva e di semi; prodotti da forno e cereali (pane, pasticceria, pizza, paste, riso, orzo, farro, avena, mais e farine); ortaggi, frutta e legumi, sia freschi che lavorati o surgelati; miele, zucchero, cacao e cioccolato; bevande e condimenti naturali (acque minerali, aceto, caffè, tè, camomilla); alimenti speciali (prodotti per l’infanzia, lieviti naturali); prodotti a denominazione protetta DOP e IGP. Sono esclusi gli alcolici.

Lo scorso anno le spese delle famiglie sono state così orientate: per il 76,2% presso la Grande distribuzione organizzata, per il 10% in negozi, minimarket e mercati. La parte residua della spesa in agroalimentare è stata effettuata in discount, macellerie, forni, latterie.

Sconti nei punti vendita convenzionati

Anche quest’anno è prevista l’applicazione di una scontistica nella misura del 15%, che si aggiunge a quelle già praticate, nelle migliaia di supermercati aderenti all’iniziativa. Le principali catene della Grande Distribuzione Organizzata – tra cui Federdistribuzione, Conad, Coop e Lidl – hanno rinnovato le convenzioni con il Ministero. La lista degli esercizi aderenti è disponibile alla pagina di “Dedicata a te” sul sito del Masaf all’indirizzo:

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23493