A “Elisir” oggi su Rai 3 influenza, sonno, e gotta

L’influenza è un’infezione respiratoria virale che provoca febbre, rinite, tosse, cefalea e malessere generale. Quali farmaci preferire? Quanto serve il vaccino per proteggere i fragili dai sintomi più pesanti? Risponde Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano, ospite di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda mercoledì 29 ottobre alle 10.55 su Rai 3.

A seguire, nella rubrica “È vero che?”, si parlerà del sonno sereno e si sfateranno alcune errate convinzioni. Cattiva alimentazione e abitudini sbagliate quanto impattano sul sonno? In studio, Claudio Liguori, neurologo del Policlinico Tor Vergata di Roma.

Infine, lo spazio “Abc della salute” sarà dedicato alla gotta, un’artrite infiammatoria causata da un eccesso di acido urico nel sangue, che forma cristalli nelle articolazioni e che provoca attacchi ricorrenti di dolore, gonfiore e arrossamento. Giovanni Minisola, reumatologo e direttore scientifico della Fondazione San Camillo Forlanini di Roma, spiegherà le origini di questo problema e le terapie oggi a disposizione per affrontarlo.