Su Rai 1 in replica Il commissario Montalbano con “Salvo amato, Livia mia”: la trama

Nell’archivio comunale di Vigàta viene uccisa una giovane donna che lavorava lì, ma nessuno comprende perché vi ci fosse recata, visto che gli uffici erano chiusi per ristrutturazione. Le indagini portano alla luce la variegata personalità della vittima e le sue molteplici vite e il legame con Livia, eterna fidanzata di Montalbano. Uno dopo l’altro vari personaggi sono sospettati dell’omicidio, per poi essere scagionati dalle evidenze, in un gioco di continui colpi di scena.