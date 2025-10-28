Stasera su Rai 3 Dogman, un film drammatico scritto e diretto da Luc Besson: la trama

In prima visione Tv stasera su Rai 3 Dogman, un film drammatico del 2023 scritto e diretto da Luc Besson: ecco la trama

Doug, un giovane segnato da un’infanzia di abusi e solitudine, trova rifugio e amore nei suoi cani, gli unici esseri viventi che gli abbiano mai dato affetto. Crescendo, si isola dal mondo e vive in una scuola abbandonata, dove costruisce un’esistenza ai margini, accompagnato dai suoi fedeli compagni a quattro zampe. Ma il passato torna a bussare, e Doug si ritrova coinvolto in una spirale di violenza e redenzione, in un racconto intenso che mescola dramma e thriller.

E’ la trama del film “Dogman” di Luc Besson in onda in prima visione Tv martedì 28 ottobre 2025 su Rai 3. Nel cast: Caleb Landry Jones, Lincoln Powell, Jonica T. Gibbs, Christopher Denham, Clemens Schick, John Charles Aguilar, Grace Palma, Alexander Settineri, Michael Garza, Iris Bry, Corinne Delacour, Joe Sheridan, Tom Leeb, Marisa Berenson, Tom Hudson, Jérémy Finet.