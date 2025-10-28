Stasera su Rai 2 torna Belve: i primi ospiti di Francesca Fagnani

Belve torna su Rai 2: con Francesca Fagnani una nuova stagione da non perdere. Ogni martedì dal 28 ottobre per cinque puntate e in prima serata su Rai 2

Conto alla rovescia per il ritorno di ‘Belve‘, il programma di interviste più graffiante della televisione italiana. Al via l’ottava stagione del programma cult della televisione italiana ideato e condotto da Francesca Fagnani, prodotto da Rai in collaborazione con Fremantle. Ogni martedì dal prossimo 28 ottobre per cinque puntate, in prima serata su Rai 2. L’ultima puntata della stagione andrà in onda il 16 dicembre.

Tornano gli iconici faccia a faccia di Francesca Fagnani in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca. Ospiti disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Una formula vincente con tre ospiti a puntata. Tra i nomi degli ospiti intervistati da Fagnani spuntano Adriano Pappalardo, Irene Pivetti, Maria De Filippi, Barbara D’Urso e Belen Rodríguez. Mancano però le conferme ufficiali, per ora sono solo indiscrezioni.

Oltre alle consuete interviste, che per cinque puntate intratterranno i telespettatori, si conferma anche per questa stagione “Belve Crime” con due puntate in onda in chiusura di stagione. Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini efferati per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di “Belve”.