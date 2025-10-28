Sta per inaugurare la stagione invernale di Peter Pan di Misano Adriatico


Peter Pan venerdì 14 e sabato 15 novembre inaugura la sua stagione 2025/26: il tutto preceduto dal party di Halloween in calendario venerdì 31 ottobre

C’è un locale, sulle colline romagnole, che da anni non conosce pause, l’unico club in Riviera aperto con continuità – tutti i week-end – durante la stagione invernale. Il suo nome è Peter Pan, la sua casa è a Misano Adriatico e venerdì 14 e sabato 15 novembre inaugura la sua stagione 2025/26: il tutto preceduto dal party di Halloween in calendario venerdì 31 ottobre con la serata Vidaloca.
Il Peter Pan è molto più di un club: è una realtà che unisce cena e dopocena all’insegna della qualità e dell’eleganza, che integra la tradizione dell’accoglienza romagnola con uno stile ed una prospettiva internazionale, grazie ad una gestione e ad una direzione artistica che ormai si tramanda da quasi vent’anni, la stessa che sovraintende alla Villa delle Rose di Misano Adriatico e al Matis Club di Bologna e che entro il 2025 inaugurerà qualcosa di completamente inedito.
Il pubblico del Peter Pan è adulto, selezionato e affezionato perché sa di trovarvi sempre un ristorante di qualità come Asian Lounge, che propone cucina sofisticata, diverse serate a tema, ospiti speciali e tanto altro ancora, per tacere delle novità che ogni stagione animano il Peter Pan, in particolare il suo soundsystem ed i ledwall, entrambi ulteriormente potenziati.
A novembre la programmazione del Peter Pan proporrà tutti i sabati la serata Vidaloca, con i suoi ritmi urban che spesso e volentieri sconfinano nel pop (da sabato 15). The Great Opening (venerdì 14), Riviera Boho (venerdì 21) e 90 Wonderland (venerdì 28) i party in calendario negli ultimi tre venerdì di novembre.
In un panorama in continuo cambiamento, il Peter Pan è sempre più un punto fermo perché non segue mai le mode o le tendenze, ma perché le anticipa o le supera.